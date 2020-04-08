На видео показали обстрел американского самолёта из противотанкового гранатомёта

«Российская газета» пишет, что под обстрел попал военно-транспортный самолёт Военно-воздушных сил( ВВС) США C-130 Hercules. Он сбросил над полем грузы для отдалённого поста, и в этот момент по нему совершили выстрел из противотанкового гранатомёта. В самолёт, тем не менее, стрелки не попали.

Сообщается, что съёмка велась с американского беспилотника MQ-9 Reaper, который прикрывал операцию. После того, как C-130 ушёл, беспилотный аппарат уничтожил стрелявших боевиков.

Журналисты отметили, что противотанковые гранатомёты нередко применяются против авиации в случае отсутствия средств противовоздушной обороны (ПВО). Однако они чаще всего эффективны против тихоходных и низколетящих целей.