На видео показали перехват американского беспилотника российским самолётом

Запись сделана пилотом самолёта. Видно, как он максимально близко подходит к беспилотному аппарату MQ-9 Reaper. Пост сопровождается подписью «Ку-ку мой маленький».
В данном профиле достаточно часто публикуются видео полётов от лица пилота. Информации о времени и месте съёмки перехвата нет. Министерство обороны России пока никак не прокомментировали запись.
«РИА Новости» отмечают, что в последнее время увеличилась активность американской разведки у российских рубежей. За 2018 года подразделения российских радиотехнических войск обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов.
Беспилотник MQ-9 Reaper принадлежит ВВС США. Его первый полёт произошёл в феврале 2001 года.