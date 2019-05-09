На видео показали перехват американского беспилотника российским самолётом

В данном профиле достаточно часто публикуются видео полётов от лица пилота. Информации о времени и месте съёмки перехвата нет. Министерство обороны России пока никак не прокомментировали запись.

«РИА Новости» отмечают, что в последнее время увеличилась активность американской разведки у российских рубежей. За 2018 года подразделения российских радиотехнических войск обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов.

Беспилотник MQ-9 Reaper принадлежит ВВС США. Его первый полёт произошёл в феврале 2001 года.