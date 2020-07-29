На видео показали перевозку самолёта в самолёте

Как указало Минобороны в подписи под роликом, МиГ-29 перебросили из Московской в Тверскую область. Самолёт установят на территории Тверского суворовского училища.

Перед перевозкой истребитель разобрали. Хвостовое оперение и крылья установили на ложементы с помощью специализированного крана, а фюзеляж закрепили в кабине Ан-22. После доставки самолёт собрали специалисты инженерно-авиационной службы.

Стоит отметить, что Ан-22 «Антей» является самым большим в мире турбовинтовым самолётом. Размах его крыла составляет 64 метра, а взлётная масса — 227 тонн. Он способен поднимать грузы до 80 тонн. Интересно, что Ан-22 оснащается таким же двигателем, как стратегический бомбардировщик Ту-95.