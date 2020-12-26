Наука и технологии
Сегодня 16:53
На видео показали первый серийный российский истребитель Су-57 для ВКС
Его заметили в Толмачёво
Вчера стало известно, что Воздушно-космическими силами (ВКС) России передали первый серийный истребитель Су-57. Сегодня СМИ опубликовали видео, на котором показан самолёт.
Как пишет «Лента.ру», впервые ролик появился на YouTube-канале пользователя wizarden1. Видео было снято 25 декабря в Толмачёво. В аэропорту происходила транзитная посадка Су-57 при перелёте с завода в Комсомольске-на-Амуре к месту службы.
Авторство: Nikolay Enin/https://www.youtube.com/watch?v=V__bzX149f0
Журналисты отмечают, что сейчас первый серийный истребитель пятого поколения находится в Государственном лётно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Валерия Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область). Затем самолёт поступит в строевую часть.
Напомним, ВКС передали опытную партию из десяти Су-57. Всего армия должна получить 76 самолётов. Передача должна была начаться ещё в прошлом году, но задержалась из-за аварии.