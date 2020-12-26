На видео показали первый серийный российский истребитель Су-57 для ВКС

Журналисты отмечают, что сейчас первый серийный истребитель пятого поколения находится в Государственном лётно-испытательном центре (ГЛИЦ) имени Валерия Чкалова в Ахтубинске (Астраханская область). Затем самолёт поступит в строевую часть.

Напомним, ВКС передали опытную партию из десяти Су-57. Всего армия должна получить 76 самолётов. Передача должна была начаться ещё в прошлом году, но задержалась из-за аварии.