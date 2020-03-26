На видео показали подготовку российской армии к борьбе с коронавирусом

К тренировке привлекли также органы военного управления, части Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космические силы (ВКС) России, Ракетные войска стратегического назначения, инженерные войска и организации медицинского обеспечения.

Подготовку российской армии к борьбе с коронавирусом показали на видео. В ролике можно увидеть, как военные обрабатывают технику, здания, даже дороги. Используется спецтехника: авторазливочные станции АРС-14КМ, установки специальной обработки УССО, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У и полевые лаборатории КЛП-10. Эти машины могут проводить дезинфекцию необходимых объектов.