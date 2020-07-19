На видео показали подрыв новейшего российского снаряда

Испытания взрывной основы снаряда прошли на полигоне НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева. Их моделировали на стендовом оборудовании. Конкретно во время съёмки телеканала проводился опыт по определению характеристик нового перспективного изделия. Для этого снаряд установили в улавливающую среду, в роли которой выступили мешки с опилками. Затем был произведён подрыв и выбор мелких частей из улавливающей среды. Осколки отправили на анализ.

На кадрах видно, как снаряд разрывает все 8 кубических метров мешков с опилками. Телеканал «Звезда» отметил, что именно на НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева производятся все российские РСЗО, в том числе «Солнцепёк».