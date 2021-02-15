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На видео показали погоню истребителя за крылатой ракетой
F/A-18E Super Hornet гнался за Tomahawk
В сети опубликовали видео, на котором показана погоня палубного истребителя F/A-18E Super Hornet за крылатой ракетой Tomahawk, запущенной с крейсера типа Ticonderoga.
Этим роликом поделились Военно-морские силы (ВМС) США. Как пишет «Российская газета», время и место съёмки, как и название стрелявшего крейсера, неизвестны. Отмечается, что подобные погони происходят повсеместно, в том числе и в России. Они проводятся для фиксации ракетных запусков на видео с воздуха. Эти кадры, как правило, предназначены для служебного пользования. Обычно их не публикуют.
Стоит отметить, что максимальная скорость F/A-18E Super Hornet достигает примерно 2000 километров в час, а ракеты — 880 километров в час. То есть догнать Tomahawk для истребителя было не проблемой.