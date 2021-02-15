На видео показали погоню истребителя за крылатой ракетой

Этим роликом поделились Военно-морские силы (ВМС) США. Как пишет «Российская газета», время и место съёмки, как и название стрелявшего крейсера, неизвестны. Отмечается, что подобные погони происходят повсеместно, в том числе и в России. Они проводятся для фиксации ракетных запусков на видео с воздуха. Эти кадры, как правило, предназначены для служебного пользования. Обычно их не публикуют.