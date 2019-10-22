Наука и технологии
Сегодня 20:28
На видео показали полёт электрического воздушного такси
До этих испытаний аппарат мог только взлетать
Немецкая компания Lilium завершила первую фазу испытаний электрического аэротакси Lilium. Посмотреть его полёт можно на видео.
Сообщается, что ранее аппарат мог взлетать, зависать на несколько секунд и садиться. Пролететь значительное расстояние ему не удавалось. В этот раз воздушное такси преодолело несколько километров и успешно приземлилось.
Двигалось аэротакси Lilium с максимальной скоростью 100 км/ч. Ускорение оно достигает за счёт 36 двигателей, работающих от электричества.
Когда аппарат будет полностью завершён, он сможет летать со скоростью до 300 км/час. Одного заряда ему будет хватать на 300 км. Уже в 2025 году компания намерена начать полноценные масштабные перевозки пассажиров на воздушном такси.
Самое читаемое