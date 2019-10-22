На видео показали полёт электрического воздушного такси

Сообщается, что ранее аппарат мог взлетать, зависать на несколько секунд и садиться. Пролететь значительное расстояние ему не удавалось. В этот раз воздушное такси преодолело несколько километров и успешно приземлилось.

Двигалось аэротакси Lilium с максимальной скоростью 100 км/ч. Ускорение оно достигает за счёт 36 двигателей, работающих от электричества.

Когда аппарат будет полностью завершён, он сможет летать со скоростью до 300 км/час. Одного заряда ему будет хватать на 300 км. Уже в 2025 году компания намерена начать полноценные масштабные перевозки пассажиров на воздушном такси.