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На видео показали полёт китайского истребителя на предельно малой высоте над пляжем
Су-35
На видео показали полёт китайского истребителя Су-35 на предельно малой высоте над пляжем города Ляньюньган в провинции Цзянсу.
Полёт Су-35 Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) засняли сторонние наблюдатели из окон отеля.
ВВС НОАК закупили Су-35 у России. «Российская газета» напомнила, что Китай стал первым зарубежным покупателем многофункциональных истребителей. В 2015 году был заключён контракт с Рособоронэкспортом на приобретение 24 самолётов. В 2016 году Китай уже получил первые четыре Су-35.
Данный истребитель способен развивать максимальную скорость у земли в 1400 км/ч. Самолёт имеет 12 узлов подвески вооружения. Может нести ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля», противокорабельные ракеты, высокоточные боеприпасы, неуправляемые боеприпасы.