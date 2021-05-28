На видео показали полёт китайского истребителя на предельно малой высоте над пляжем

ВВС НОАК закупили Су-35 у России. «Российская газета» напомнила, что Китай стал первым зарубежным покупателем многофункциональных истребителей. В 2015 году был заключён контракт с Рособоронэкспортом на приобретение 24 самолётов. В 2016 году Китай уже получил первые четыре Су-35.

Данный истребитель способен развивать максимальную скорость у земли в 1400 км/ч. Самолёт имеет 12 узлов подвески вооружения. Может нести ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля», противокорабельные ракеты, высокоточные боеприпасы, неуправляемые боеприпасы.