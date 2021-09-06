На видео показали полёт модели новейшего российского истребителя

Напомним, Су-75 ориентирован на иностранные рынки. Однако изготавливается без привлечения зарубежных средств. Этот самолёт может применять дальнобойную ракету «воздух-воздух» Р-37М, а также использовать стелс-технологии. Важно то, что Су-75 имеет низкие требования к обслуживанию и относительную дешевизну эксплуатации. Кроме того, Checkmate оснащён управляемым вектором тяги, что делает его сверхманёвренным, и может совершать короткий взлёт и посадку