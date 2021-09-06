На видео показали полёт модели новейшего российского истребителя

На видео показали полёт модели новейшего российского истребителяОна маленькая, но воспроизводит большой самолёт
Пока разработчики реального самолёта показали только прототип Checkmate. Благодаря этому энтузиасты уже сделали детализированную летающую копию истребителя. Она получилась размером с коробку из-под обуви. Модель самолёта работает на тяге от мощного вентилятора. Его ротор напечатали на 3D-принтере.
Напомним, Су-75 ориентирован на иностранные рынки. Однако изготавливается без привлечения зарубежных средств. Этот самолёт может применять дальнобойную ракету «воздух-воздух» Р-37М, а также использовать стелс-технологии. Важно то, что Су-75 имеет низкие требования к обслуживанию и относительную дешевизну эксплуатации. Кроме того, Checkmate оснащён управляемым вектором тяги, что делает его сверхманёвренным, и может совершать короткий взлёт и посадку