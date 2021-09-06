Наука и технологии
Сегодня в 17:05

На видео показали полёт модели новейшего российского истребителя

Она маленькая, но воспроизводит большой самолёт
В сети опубликовали видео энтузиаста, который сделал радиоуправляемую модель новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate.
На видео показали полёт модели новейшего российского истребителя

Пока разработчики реального самолёта показали только прототип Checkmate. Благодаря этому энтузиасты уже сделали детализированную летающую копию истребителя. Она получилась размером с коробку из-под обуви. Модель самолёта работает на тяге от мощного вентилятора. Его ротор напечатали на 3D-принтере.

Напомним, Су-75 ориентирован на иностранные рынки. Однако изготавливается без привлечения зарубежных средств. Этот самолёт может применять дальнобойную ракету «воздух-воздух» Р-37М, а также использовать стелс-технологии. Важно то, что Су-75 имеет низкие требования к обслуживанию и относительную дешевизну эксплуатации. Кроме того, Checkmate оснащён управляемым вектором тяги, что делает его сверхманёвренным, и может совершать короткий взлёт и посадку