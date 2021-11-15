На видео показали полёт первого в мире двухместного истребителя пятого поколения

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На видео показали полёт первого в мире двухместного истребителя пятого поколенияЭто китайский самолёт
В сети опубликовали видео лётных испытаний китайского двухместного истребителя пятого поколения, построенного на базе Chengdu J-20. Это первый подобный самолёт в мире.
Журналисты отмечают, что данный ролик — первое реальное свидетельство начала лётных испытаний истребителя. Ранее были доступны только его фотографии на взлётно-посадочной полосе.
В подписи к видео говорится, что двухместный J-20 выглядит более гармонично. Его функциональность должна повыситься. Новый китайский истребитель должен будет стать центром воздушного управления беспилотников в будущем.
Напомним, одноместный Chengdu J-20 совершил первый полёт в 2011 году. В эксплуатацию его ввели в 2017 году. Стоит отметить, что на некоторые J-20 установили российские двигатели для истребителей четвёртого поколения АЛ-31ФН.
Источник: Twitter