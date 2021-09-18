На видео показали полёт ракетоносца Ту-160 с новыми двигателями

Наука и технологии
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На видео показали полёт ракетоносца Ту-160 с новыми двигателямиТу-160М2
В России прошёл очередной полёт второго модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с новыми двигателями по программе лётных испытаний.
Об этом сообщила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). На видео можно увидеть полёт самолёта:
Авторство: Stanislav Voevodin
Есть информация, что помимо нового двигателя, стратегический бомбардировщик Ту-160 может получить ракету Х-47М2 «Кинжал».
Первый полёт Ту-160М с новой силовой установкой НК-32-02 прошёл осенью 2020 года. Самолёт пробыл в воздухе несколько часов. Всё прошло нормально.
Отмечается, что в 2018 году Минобороны и «Туполев» подписали контракт на поставку партии десяти новых бомбардировщиков Ту-160.
Также в России работают над перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА), который будет обладать стелс-технологиями и выполнен по аэродинамической компоновке «летающее крыло».