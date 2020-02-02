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На видео показали поражение цели американской винтовкой M16

С использованием тепловизионного прицела
В Twitter опубликовали ролик, на котором запечатлено уничтожение цели американской винтовкой M16A4. На оружие был установлен тепловизионный прицел PULSAR.

Действие в ролике показано «глазами» прицела. Автор твита предполагает, что использовались такие модели PULSAR: XD50 или XD75. Отмечается, что оружие применялось против террористов группировки «Фейлак аш-Шам». Уточняется, что во время ночной атаки были убиты два человека, а ранен один.

Напомним, M16A4 — модификация M16, которая начала поступать на вооружение армии США в 1994 году. В целом, M16 — винтовка калибра 5,56 миллиметров, изначально разработанная в 1960-х годах. Это оружие сейчас применятся всеми пятью видами вооружённых сил США, а также в других странах мира.