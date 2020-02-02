На видео показали поражение цели американской винтовкой M16

Напомним, M16A4 — модификация M16, которая начала поступать на вооружение армии США в 1994 году. В целом, M16 — винтовка калибра 5,56 миллиметров, изначально разработанная в 1960-х годах. Это оружие сейчас применятся всеми пятью видами вооружённых сил США, а также в других странах мира.