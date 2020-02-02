На видео показали поражение цели американской винтовкой M16
Действие в ролике показано «глазами» прицела. Автор твита предполагает, что использовались такие модели PULSAR: XD50 или XD75. Отмечается, что оружие применялось против террористов группировки «Фейлак аш-Шам». Уточняется, что во время ночной атаки были убиты два человека, а ранен один.
#Afrin ALF insurgents using Pulsar thermal optics (Most likely is Apex XD50 or XD75 mounted on an M16A4.) against Faylaq al-Sham forces in Burj Hayder.— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) January 30, 2020
Claimed 2 killed and 1 one wounded during this night-time attack. pic.twitter.com/PHgHVpsLMu
Напомним, M16A4 — модификация M16, которая начала поступать на вооружение армии США в 1994 году. В целом, M16 — винтовка калибра 5,56 миллиметров, изначально разработанная в 1960-х годах. Это оружие сейчас применятся всеми пятью видами вооружённых сил США, а также в других странах мира.