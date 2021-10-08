На видео показали применение реактивных установок «Змей Горыныч» с десантных кораблей

Всего в учениях участвовали 5000 военнослужащих. Камчатские морпехи провели высадку на необорудованное побережье с помощью больших десантных кораблей. Отмечается, что условные противники использовали всю имеющуюся на вооружении боевую технику. Среди неё были и танки Т-80БВ, которые постоянно маневрировали и обстреливали противостоящую сторону. С моря тем временем била корабельная артиллерия, в районе применялись 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». С воздуха помогали боевые вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 Восточного военного округа.