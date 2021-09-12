На видео показали проверку защиты для танков

Сообщается, что данная защита устанавливается в танках Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».

Во время испытаний элемент 4С23 установили, а затем выстрелили в него пулей калибра 12,7. Нужно было выяснить, как поведёт себя элемент — сгорит, сдетонирует или произойдёт обычный прострел. Хуже всего, если будет детонация — это будет значить, что танк просто подорвётся от попадания обычного патрона.

К счастью, элемент не взорвался. Получилось лишь ровное отверстие от пули. Не произошло даже возгорания.

Вывод: динамическая защита срабатывает, когда в неё попадает РПГ, и не взрывается от попадания пули.

Испытания показали в эфире телеканала «Звезда».