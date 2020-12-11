На видео показали пуск российской гиперзвуковой ракеты

Сообщается, что «Циркон» запустили с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета должна была поразить цель на полигоне Чижа, которая находилась на расстоянии более 350 километров.

Испытания подтвердили гиперзвуковые характеристики ракеты. «Циркон» смог разогнаться до 8 Махов. Минобороны пишет, что цель на берегу была успешно поражена.