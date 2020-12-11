Наука и технологии
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На видео показали пуск российской гиперзвуковой ракеты
«Циркон»
Минобороны России опубликовало видео очередного испытательного пуска гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Испытания прошли в Белом море.
Сообщается, что «Циркон» запустили с фрегата «Адмирал Горшков». Ракета должна была поразить цель на полигоне Чижа, которая находилась на расстоянии более 350 километров.
Испытания подтвердили гиперзвуковые характеристики ракеты. «Циркон» смог разогнаться до 8 Махов. Минобороны пишет, что цель на берегу была успешно поражена.
Это не первые подобные испытания. Ранее пуски «Циркон» с «Адмирала Горшкова» прошли в начале октября и в ноябре 2020 года.
В 2019 году президент Путин заявил, что «Циркон» может развивать скорость около 9 Махов, а её дальность превышает одну тысячу километров. По словам главы государства, ракета способна уничтожать и морские, и наземные цели.