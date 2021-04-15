На видео показали работу автопилота Huawei на дороге

Стоит отметить, что Arcfox Polar Fox Alpha S — первый электромобиль, проходящий по программе Huawei Inside. Недавно представитель Huawei объявил, что с компанией стали сотрудничать три автопроизводителя. Это BAIC New Energy, Chongqing Changan Automobile и Guangzhou Automobile.

Похоже, что тесты автопилота можно назвать успешными. Автомобиль осторожно реагировал на остальных участников движения, в том числе на мотоциклистов. В целом, движение на дороге, по которой ехал Arcfox Polar Fox Alpha S, было активным. Водитель обошёлся без того, чтобы взять управление в свои руки.