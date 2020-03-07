На видео показали работу человека в полноразмерном экзоскелете

В ролике компания продемонстрировала применение Guardian XO для решения различных задач. Например, экзоскелет можно использовать для погрузки багажа в аэропортах.

Guardian XO представили в конце 2019 года. Сообщалось, что экзоскелет помогает поднимать груз весом до 90 килограммов, а человек ощущает при этом нагрузку на уровне 4,5 килограмма.

В начале этого года Sarcos Robotics запустила совместный проект с авиакомпанией Delta Air Lines. В его рамках грузчики аэропортов используют скелет для поднятия багажа. На видео показано, что Guardian XO можно применять и для установки колёс, а также, чтобы толкать тележку с тяжёлым грузом.