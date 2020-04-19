На видео показали работу новейшей российской системы С-350

Видео снимали в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине, пишет «Российская газета». В комплекс входят машина боевого управления (МБУ), пассивный радиолокатор, две пусковых установки (ПУ), многофункциональный радар и всевысотный обнаружитель.

Сообщается, что на развёртывание С-350 требуется всего пять минут. Причём всеми процессами военные управляют из машин. Что интересно, в бою пусковые установки могут удаляться от пункта управления на пять километров, а многофункциональный локатор — на два километра. Радар способен обнаруживать цели на расстоянии до 300 километров.

В сюжете также показали машину боевого управления изнутри. Отмечается, что она просторнее, чем командный пункт С-400.