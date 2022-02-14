На видео показали работу нового лунного робота с руками

Испытания прошли в декабре 2021 года. Прототип телеуправляемого лунохода проверили на полигоне, на котором была создана имитация поверхности Луны. У робота есть четыре колеса, которые могут поворачиваться на любой угол. У лунохода также есть часть, имитирующая верхнюю половину тела человека с туловищем, двумя руками и головой. В голову установлены фонарь и две камеры.

Робота проверили в трёх задачах: передвижении по сложному рельефу, сборе макета солнечной батареи на штанге и взяти проб грунта. В итоге луноход даже справился с камнями высотой в несколько сантиметров и заехал на холм, не упав.

Разработчики надеются испытать робота на реальной поверхности Луныв середине 2020-х годов.