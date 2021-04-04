На видео показали работу российской СВЧ-пушки

СВЧ-пушка установлена на машине дистанционного разминирования «Листва». На учениях имитировали попытку диверсантов захватить колонну с «Ярсами». Военные отработали маскировку пусковых установок, преодоление участка, заражённого химическим, бактериологическим оружием и радиацией, и нейтрализацию заложенных на маршруте мин и самодельных взрывных устройств.

Как рассказал начальник инженерной службы ракетного полка капитан Александр Комов, боеприпасы уничтожили методом подрыва и выжигания детонаторов сверхвысокочастотным излучением. При этом «Ярсы» повреждены не были. Машина дистанционного разминирования «Листва» способна нейтрализовать бомбы на дистанции до 100 метров.