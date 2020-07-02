На видео показали разрыв зарубежной копии автомата Калашникова

Как указало издание «Военное обозрение», слабым место зарубежных «Калашниковых» является стрельба длинными очередями. У такого оружия патрон досылается в патронник в момент, когда автомат ещё не успел «отработать» предыдущий боеприпас. Это может привести к разрыву ствольной коробки. Причиной тому может быть некачественный металл, используемый при производстве автомата.

Такой инцидент показан на видео ниже. Примерно через 4 секунды оружие просто разрывается в руках стрелка: