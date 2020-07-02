Наука и технологии
Сегодня 18:58
На видео показали разрыв зарубежной копии автомата Калашникова
При стрельбе очередями
На видео показали разрыв зарубежной копии автомата Калашникова. Он произошёл во время стрельбы очередями.
Как указало издание «Военное обозрение», слабым место зарубежных «Калашниковых» является стрельба длинными очередями. У такого оружия патрон досылается в патронник в момент, когда автомат ещё не успел «отработать» предыдущий боеприпас. Это может привести к разрыву ствольной коробки. Причиной тому может быть некачественный металл, используемый при производстве автомата.
Такой инцидент показан на видео ниже. Примерно через 4 секунды оружие просто разрывается в руках стрелка:
Отмечается, что, скорее всего, на видео представлена нелицензионная копия АК - «Тип-56». Лицензионные же копии Китай производит до сих пор. Многие по привычке называют любые копии оружия китайскими, хотя их создают в разных странах.