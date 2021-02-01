На видео показали реалистичный бой между Т-80У и корейскими К1

Т-80У находятся на вооружении 3-й бронетанковой бригады. Она играет в роли условного противника. Всего в её составе имеется 80 Т-80У и Т-80УК. Эти танки используются в сражениях против южнокорейских М48А5К, К1, новейших К2 Вlack Panther и американских Abrams.

Отмечается, что южнокорейские военные ценят танки российского производства за высокую манёвренность и скоростные характеристики.