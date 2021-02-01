Наука и технологии
Сегодня 16:04
На видео показали реалистичный бой между Т-80У и корейскими К1
Бой учебный
У сухопутных войск Южной Кореи есть танки Т-80У российского производства. На видео показали, как военные применяют их в реалистичных боях с корейскими боевыми машинами К1.
Бои были учебные. Они проходили в специально построенном городском квартале на полигоне Центра боевой подготовки (KCTC) в Индже. Боевые машины оснастили лазерными имитаторами стрельбы и поражения. Это придавало реалистичность учебным боям.
Т-80У находятся на вооружении 3-й бронетанковой бригады. Она играет в роли условного противника. Всего в её составе имеется 80 Т-80У и Т-80УК. Эти танки используются в сражениях против южнокорейских М48А5К, К1, новейших К2 Вlack Panther и американских Abrams.
Отмечается, что южнокорейские военные ценят танки российского производства за высокую манёвренность и скоростные характеристики.