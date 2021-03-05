На видео показали робопса на площадке с частями взорвавшегося корабля SpaceX

Пока точно неясно, для чего SpaceX использовала робопса. Журналисты предполагают, что Spot был оснащён камерами и датчиками для сбора данных. Подпускать людей к месту взрыва могло быть небезопасно.

Также на снимках и видео с космодрома заметили, что у робота-пса даже есть будка. Также сообщается, что собаке дали кличку Зевс.

Напомним, на днях прошло уже третье испытание прототипа Starship. Предыдущие попытки тоже закончились взрывом.