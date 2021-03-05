Наука и технологии
Сегодня в 17:41
На видео показали робопса на площадке с частями взорвавшегося корабля SpaceX
Он обследовал обломки
На днях прототип ракеты-носителя Starship компании SpaceX взорвался через несколько минут после посадки. Основанная Илоном Маском компания показала, что осталось от прототипа. На площадку, где произошёл взрыв пришёл и робопёс Boston Dynamics.
Сообщается, что робот осматривал обломки аппарата. Его сфотографировали и сняли на видео:
Пока точно неясно, для чего SpaceX использовала робопса. Журналисты предполагают, что Spot был оснащён камерами и датчиками для сбора данных. Подпускать людей к месту взрыва могло быть небезопасно.
Также на снимках и видео с космодрома заметили, что у робота-пса даже есть будка. Также сообщается, что собаке дали кличку Зевс.
Напомним, на днях прошло уже третье испытание прототипа Starship. Предыдущие попытки тоже закончились взрывом.