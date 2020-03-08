Наука и технологии
Вчера 21:00
На видео показали российский лазерный «пистолет»
Но он не стреляет, а режет
Телеканал «Звезда» показал на видео работу российского лазерного «пистолета». Предназначен он для резки металла со скоростью до сантиметра в секунду.
Устройство разработал НИИ Спасания и подводных технологий ВМФ. Оно похоже на пистолет, но предназначено для подводной лазерной резки. Может справляться с металлом толщиной до 60 миллиметров.
При использовании устройства водолаз не отвлекается от работы. Кроме того, оно не требует от человека каких-то специальных навыков. Аппарат можно использовать как при аварийно-спасательных работах, так и для ремонта подводных трубопроводов и других глубоководных работ. За счёт своей лёгкости устройство можно применять в роботизированных платформах.
Аппарат также экономичнее многих других — расход газа у него небольшой.