На видео показали российский лазерный «пистолет»

Устройство разработал НИИ Спасания и подводных технологий ВМФ. Оно похоже на пистолет, но предназначено для подводной лазерной резки. Может справляться с металлом толщиной до 60 миллиметров.

При использовании устройства водолаз не отвлекается от работы. Кроме того, оно не требует от человека каких-то специальных навыков. Аппарат можно использовать как при аварийно-спасательных работах, так и для ремонта подводных трубопроводов и других глубоководных работ. За счёт своей лёгкости устройство можно применять в роботизированных платформах.

Аппарат также экономичнее многих других — расход газа у него небольшой.