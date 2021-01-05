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На видео показали российского робота-сапёра в Нагорном Карабахе
«Уран-6»
Минобороны России опубликовало видео с российским роботом-сапёром «Уран-6» в Нагорном Карабахе. Там он разминировал территорию.
В сообщении Минобороны России сказано, что во время разминирования и очистки окраин Степанакерта российские миротворцы использовали современные робототехнические комплексы «Уран-6». Они позволяют обезопасить военных при выполнении взрывоопасных работ.
Также стало известно, что с 23 ноября 2020 года российские миротворцы убрали неразорвавшиеся боеприпасы с более 414,6 га территории, более 160 км дорог, 617 домостроений. Всего было обезврежено примерно 19 тысяч взрывоопасных предметов. Однако работа до сих пор не окончена.
Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Авторство: Минобороны России