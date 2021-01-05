На видео показали российского робота-сапёра в Нагорном Карабахе

В сообщении Минобороны России сказано, что во время разминирования и очистки окраин Степанакерта российские миротворцы использовали современные робототехнические комплексы «Уран-6». Они позволяют обезопасить военных при выполнении взрывоопасных работ.

Также стало известно, что с 23 ноября 2020 года российские миротворцы убрали неразорвавшиеся боеприпасы с более 414,6 га территории, более 160 км дорог, 617 домостроений. Всего было обезврежено примерно 19 тысяч взрывоопасных предметов. Однако работа до сих пор не окончена.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.