Наука и технологии
Сегодня в 15:28
На видео показали сбитый зенитной ракетой саудовский беспилотник
Ракетой 358
Хуситы опубликовали видео со сбитым разведывательно-ударным беспилотником Wing Loong II Саудовской Аравии. Аппарат произвели в Китае.
Сообщается, что беспилотник стоял на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии. Он упал в районе йеменской провинции Саада. Эксперты заявили, что аппарат упал ещё в начале выполнения задания — на это указало большое количество топлива в баках. Стоит отметить, что обломки аппарат почти полностью выгорели.
Предполагается, что беспилотник сбили зенитной управляемой ракетой с обозначением «358». Она как раз предназначена для поражения беспилотных летательных аппаратов, вертолётов различных типов и некоторых модификаций самолётов. Длина таких ракет составляет 2,74 метра, они оборудованы головкой самонаведения и запускаются с мобильных платформ.