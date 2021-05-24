На видео показали сбитый зенитной ракетой саудовский беспилотник

Сообщается, что беспилотник стоял на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Саудовской Аравии. Он упал в районе йеменской провинции Саада. Эксперты заявили, что аппарат упал ещё в начале выполнения задания — на это указало большое количество топлива в баках. Стоит отметить, что обломки аппарат почти полностью выгорели.