На видео показали сброс бомб с российского беспилотника

Во время испытаний беспилотник в ударном варианте сбросил корректируемые малогабаритные бомбы КАБ-20С. Использовался аппарат с бортовым номером «007». Сообщается, что сброшенные боеприпасы разработали в рамках научно-исследовательской работы «Баллистика-2». К сожалению, по видео непонятно, попали ли бомбы в цели.

Стоит отметить, что «Форпост-Р» — это российская версия израильского беспилотника Searcher. В ней использовались отечественные комплектующие, в том числе двигатель АПД-85. В целом, аппарат способен нести до 120 килограммов полезной нагрузки. Помимо бомб может применять противотанковые ракеты. «Форпост-Р» производят на «Уральском заводе гражданской авиации» (УЗГА).