На видео показали сброс бомбы российским ударным беспилотником «Охотник»

В армию дроны-невидимки планируют поставлять с 2024 года. О первых испытаниях «Охотника» бомбометанием стало известно в январе. Тогда беспилотник провёл серию сбросов неуправляемых 500-килограммовых бомб.

Недавно дрон продемонстрировали с плоских соплом, которое понижает его радиолокационную заметность. Также ранее эксперты назвали тандем российского истребителя пятого поколения Су-57 и тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник» «грозной командой».