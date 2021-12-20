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На видео показали сброс бомбы российским ударным беспилотником «Охотник»Уникальные кадры
В репортаже «Вести недели» показали кадры испытаний, во время которых сбросили бомбу с ударного беспилотника «Охотник».
Видео опубликовал Telegram-канал Dambiev. Отмечается, что «Охотник» — это полноценный бомбардировщик. На уникальных кадрах запечатлено, как беспилотник проводит бомбометание. Аппарат сбрасывает крупную бомбу из внутреннего отсека. Также можно увидеть момент поражения наземной цели.
В армию дроны-невидимки планируют поставлять с 2024 года. О первых испытаниях «Охотника» бомбометанием стало известно в январе. Тогда беспилотник провёл серию сбросов неуправляемых 500-килограммовых бомб.
Недавно дрон продемонстрировали с плоских соплом, которое понижает его радиолокационную заметность. Также ранее эксперты назвали тандем российского истребителя пятого поколения Су-57 и тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник» «грозной командой».
Источник: Naked Science