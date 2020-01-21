На видео показали секретный российский радар для обнаружения любых летательных аппаратов

Корреспондент «Звезды» побывал в безэховой камере компании. В ней сейчас ведётся отладка новой радиолокационной системы. Её характеристики пока засекречены. Нельзя называть даже тип самолётов, на которые система будет установлена.

Тем не менее, известно, что бортовой авиационный локатор способен обнаруживать все типы целей на расстоянии более ста километров. От аналогов он отличается высочайшей защищённостью от помех. Корреспондент назвал прибор «премьерой». Когда он поступит на вооружение, пока неясно.

Стоит отметить, что компания «Радар-ММС», один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем, отмечает 7-летний юбилей. Сейчас на предприятии разрабатываются и изготавливаются радиолокационные системы, комплексы авиационного базирования, робототехнические комплексы и специальное программное обеспечение.