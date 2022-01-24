На видео показали секреты ракеты российского комплекса С-400

Журналисты увидели, что корпус ракеты отливают из магниевого сплава, материала, который почти в два раза легче алюминия. Все операции с магнием должны проводиться в бескислородной среде. После зародыш будущей ракеты просвечивают рентгеном и подвергают различным тестам, которых более 200.

Эти ракеты управляются при помощи двух комплектов рулей: аэродинамических и газодинамических. Первые находятся на корпусе и раскрываются после запуска. Вторые спрятаны в сопле.

Сообщается также, что в ракетах для С-400 много электроники. Экранированный провод вручную прощупывается монтажниками на предмет изъянов. Провода в жгуты тоже сплетаются вручную. Пока на заводе не хотят применять роботов. Специалисты утверждают, что сотрудники выполняют операции быстрее и качественнее.

Также на предприятии изготавливают транспортно-пусковые контейнеры для ракет С-400. Алюминиевые листы сворачивают в трубы, немного закаливают и покрывают защитной плёнкой. Большое внимание уделяется созданию днища контейнера, ведь оно принимает на себя основную нагрузку при запуске ракеты.

Готовую ракету также испытывают, подвергают запредельным нагрузкам — в два раза больше тех, что могут возникнуть в полёте.