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На видео показали симуляцию боя с новейшей российской зенитной системой
«Антей»
Министерство обороны России опубликовало фото и видео, снятые на испытаниях новейшей зенитно-ракетной системы С-300В4 «Антей-300В4».
На испытаниях военные провели электронный запуск ракет, во время которого отработали весь процесс ведения огня. Зенитчики подготовили оборудование, выполнили расчёты, целились и атаковали условного противника. Правда, фактического запуска снаряда при этом не происходило.
Симуляцию боя с новейшей российской зенитной системой «Антей» минобороны показало на видео:
Испытания проходили на полигоне под Краснодаром.
«Антей-300В4» — это зенитная ракетная система нового поколения, способная действовать на расстоянии до 400 километров и высоте до 37 километров. Отмечается, что эффективность С-300В4 увеличена в два-три раза по сравнению с системами предыдущего поколения.