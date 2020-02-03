На видео показали симуляцию боя с новейшей российской зенитной системой

На испытаниях военные провели электронный запуск ракет, во время которого отработали весь процесс ведения огня. Зенитчики подготовили оборудование, выполнили расчёты, целились и атаковали условного противника. Правда, фактического запуска снаряда при этом не происходило.

Симуляцию боя с новейшей российской зенитной системой «Антей» минобороны показало на видео: