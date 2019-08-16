На видео показали синхронный полёт ударного российского беспилотника с истребителем

Испытания состоялись третьего августа. «Охотник» и Су-30СМ вместе выполняли полёт параллельными курсами на одной скорости и высоте. Истребитель, управляемый лётчиком, повторял даже уровень крена беспилотника вправо или влево и летел с выпущенными шасси на одном участке.

Такие испытания были необходимы для того, чтобы сверить лётные параметры «Охотника» с соответствующими параметрами уже отработанного аппарата.