На видео показали синхронный полёт ударного российского беспилотника с истребителем

Испытания состоялись третьего августа. «Охотник» и Су-30СМ вместе выполняли полёт параллельными курсами на одной скорости и высоте. Истребитель, управляемый лётчиком, повторял даже уровень крена беспилотника вправо или влево и летел с выпущенными шасси на одном участке.
Такие испытания были необходимы для того, чтобы сверить лётные параметры «Охотника» с соответствующими параметрами уже отработанного аппарата.
Первый полёт ударного беспилотника продолжался более 20 минут. «Охотник» несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку.