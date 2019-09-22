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На видео показали стрельбу из российских ракетных комплексов в Арктике

Из ЗРК «Кинжал»
На севере Баренцева моря прошли учения боевых кораблей арктической группировки Северного флота. Там же испытали морские зенитные ракетные комплексы «Кинжал». Минобороны России уже опубликовало видео, на котором запечатлены стрельбы из ЗРК.

Если быть точнее, учения проходили в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. В ходе них экипажи больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отразили атаку условного противника. В Минобороны рассказали, что учения проходили во время шторма.

Зенитный ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для отражения атак с применением средств воздушного нападения, то есть низколетящих противокорабельных и противорадиолокационных ракет и бомб, в ближней зоне (до 12 км).

Помимо «Кинжала» стрельба велась из артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также комплексов АК-630.

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