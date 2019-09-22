На видео показали стрельбу из российских ракетных комплексов в Арктике

Если быть точнее, учения проходили в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. В ходе них экипажи больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отразили атаку условного противника. В Минобороны рассказали, что учения проходили во время шторма.

Зенитный ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для отражения атак с применением средств воздушного нападения, то есть низколетящих противокорабельных и противорадиолокационных ракет и бомб, в ближней зоне (до 12 км).

Помимо «Кинжала» стрельба велась из артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также комплексов АК-630.