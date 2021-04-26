Наука и технологии
Сегодня в 15:41
На видео показали стрельбу новой российской противоракетой
В Казахстане
Министерство обороны России показало видео со стрельбой новой российской противоракетой. Она подтвердила заданные характеристики.
Речь идёт о новой противоракете системы противоракетной обороны (ПРО). Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Боевые расчёты успешно выполнили поставленную задачу и поразили условную цель с заданной точностью.
Рен-ТВ
Летом 2020 года главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин заявила, что новые противоракеты усилят систему ПРО Москвы. Её эффективность должна увеличиться в два раза.
Какую именно ракету испытали, не сообщается. Однако эксперты считают, что речь идёт о модели «Нудоль». Она войдёт в мобильную зенитно-ракетную систему С-500 «Прометей». Этот комплекс должен будет перехватывать все типы летательных аппаратов, в том числе, межконтинентальные баллистические ракеты.