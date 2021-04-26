На видео показали стрельбу новой российской противоракетой

Летом 2020 года главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Сергей Суровикин заявила, что новые противоракеты усилят систему ПРО Москвы. Её эффективность должна увеличиться в два раза.

Какую именно ракету испытали, не сообщается. Однако эксперты считают, что речь идёт о модели «Нудоль». Она войдёт в мобильную зенитно-ракетную систему С-500 «Прометей». Этот комплекс должен будет перехватывать все типы летательных аппаратов, в том числе, межконтинентальные баллистические ракеты.