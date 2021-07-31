На видео показали стрельбу управляемыми ракетами из китайских танков

«Российская газета» пишет, что ранее эксперты считали, будто Китай не стал развивать такие ракеты, а решил разрабатывать новые оперённые бронебойные подкалиберные снаряды с улучшенными характеристиками. Но кадры, представленные выше, развеяли эти сомнения.

Уточняется, что такие ракеты способны уничтожать цели на расстоянии более 5000 метров. Сбивать ими можно не только бронетехнику, но и низколетящие вертолёты противника.