На видео показали стрельбу управляемыми ракетами из китайских танков

Наука и технологии
Сегодня в 12:05
На видео показали стрельбу управляемыми ракетами из китайских танковИз Type 99A
Экипажи китайских танков ZTZ-99A постреляли во время учений управляемыми ракетами. Это стало доказательством того, что Китай всё-таки развивает такое вооружение, несмотря на сомнения скептиков.
Танки, известные также как Type 99A, оборудованы 125-мм модификациями российских гладкоствольных орудий 2А46 (Д-81ТМ). Они могут стрелять кумулятивными боеприпасами, наводимые по лазерному лучу — аналогами 9М119М комплекса «Рефлекс-М».
«Российская газета» пишет, что ранее эксперты считали, будто Китай не стал развивать такие ракеты, а решил разрабатывать новые оперённые бронебойные подкалиберные снаряды с улучшенными характеристиками. Но кадры, представленные выше, развеяли эти сомнения.
Уточняется, что такие ракеты способны уничтожать цели на расстоянии более 5000 метров. Сбивать ими можно не только бронетехнику, но и низколетящие вертолёты противника.