На видео показали стрельбы истребителей Су-34Прошли под Курганом
Сообщается, что экипажи самолётов подавили средства противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожили аэродром условного противника. Во время учений разведчики на самолётах Су-24МР также вскрыли район размещения полевого аэродрома и передали координаты на пункт управления.
Су-34 же уничтожили объекты аэродромной инфраструктуры и самолёты условного противника неуправляемыми авиационными ракетами С-13 класса «воздух-поверхность».
Недавно стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 получит возможности штурмовика. У самолёта расширится арсенал оружия. Это будет сделано из-за того, что советский штурмовик Су-25 устаревает, а самолёта ему на замену нет. Новая версия истребителя-бомбардировщика также получит более совершенные радар, прицел, систему связи.