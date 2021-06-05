Недавно стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 получит возможности штурмовика. У самолёта расширится арсенал оружия. Это будет сделано из-за того, что советский штурмовик Су-25 устаревает, а самолёта ему на замену нет. Новая версия истребителя-бомбардировщика также получит более совершенные радар, прицел, систему связи.