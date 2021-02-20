Наука и технологии
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На видео показали сверхманёвренность российских истребителей Су-57
Полёт сняли с беспилотника
В сети опубликовали полёты российских истребителей пятого поколения Су-57. Самолёты отличились сверхманёвренностью.
Видео опубликовал телеканал «Звезда». В нём показана учебная атака истребителей по наземным целям. Су-57 выступили в качестве штурмовиков и выполнили боевые манёвры на малой скорости. При этом самолёты могут развивать скорость до 2600 километров в час. На учениях Су-57 шли на минимальном расстоянии друг от друга. Сообщается, что боевой разворот истребителей сняли с беспилотника:
Авторство: «Звезда»
Су-57 как истребитель пятого поколения отличается стелс-характеристиками. В нём используются композитные материалы и радиопоглощающее покрытие. Вооружение самолёта размещается во внутрифюзеляжных отсеках. Но могут применяться и внешние узлы подвески. Су-57 уже прошёл испытания в Сирии.