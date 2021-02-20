На видео показали сверхманёвренность российских истребителей Су-57

Видео опубликовал телеканал «Звезда». В нём показана учебная атака истребителей по наземным целям. Су-57 выступили в качестве штурмовиков и выполнили боевые манёвры на малой скорости. При этом самолёты могут развивать скорость до 2600 километров в час. На учениях Су-57 шли на минимальном расстоянии друг от друга. Сообщается, что боевой разворот истребителей сняли с беспилотника: