На видео показали тестирование российского ударного беспилотника

«Орион» — это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полёта, он является средневысотным. Беспилотник разработала компания «Кронштадт» (АФК Система).

Бортовое оборудование аппарата предназначено для разведки: как визуальной, так и радиолокационной. Беспилотник может долгое время патрулировать определённый район.

Про «Орион» также известно то, что он способен нести до четырёх ракет, которые можно применять против военной техники противника или его важных объектов.

Что интересно, разработка аппарата велась по заказу Минобороны России с 2011 года. В 2019 году стало известно, что заказчик получит один беспилотник до конца года. В ноябре «Орион» начал поступать в Воздушно-космические войска (ВКС) России. В том же месяце один аппарат упал в Рязанской области.