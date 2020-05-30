На видео показали тренировки китайских огнемётчиков

На ролик обратило внимание издание «Военное обозрение». Журналисты отмечают, что сослуживцы тренирующихся бойцов оказывают на них различные воздействия, чтобы натренировать для стрельбы в нестандартных условиях. Например, китайский военный наносит удары ногой по огнемёту сверху. Также огнемётчика поднимают в воздух, при этом он находится в позиции готовности к стрельбе.

Кроме того, на видео показана стрельба из огнемётов на полигоне. Сообщается, что задача таких тренировок — повысить уверенность бойцов при использовании оружия.

Напомним, недавно журналистам рассказали, что российских снайперов уже обучают стрельбе по беспилотным летательным аппаратам. Во время подготовки используются специальные летающие мишени.