На видео показали тренировки отрядов быстрого реагирования НАТО

Как пишет издание «Военное обозрение», в тренировках участвовали отряд быстрого реагирования армии США и сводный отряд сил европейских сил НАТО. В их рамках прошли стрелковые занятия на полигоне.

Во время одного из этапов военные отрабатывали варианты стрельбы из импровизированного укрытия. Кроме того, стрелкам нужно было занимать разные положения. Помимо положений стоя и лёжа, отрабатывали ещё восемь вариантов. Для каждого из них в фанере, которая выполняла роль укрытия, проделали специальные отверстия или пазы. Из-за этого военнослужащие в шутку назвали упражнение «решетом», пишут журналисты.

Также отрабатывалось сближение с целью, стрельба и возвращение на исходную позицию.