На видео показали тренировки российского космонавта в 100-кг скафандре для высадки на Луну

Видео с тренировками опубликовал Центр подготовки космонавтов. Мисурник отработал посадку на Луну на тренажёре «Выход-2». Этот тренажёр способен создавать силу тяжести как на естественном спутнике Земли. Также система подвесов позволяет имитировать состояние невесомости.

На Луне вес 100-кг скафандра будет ощущаться меньше в шесть раз, так как гравитация там в шесть раз слабее. Космонавт имитировал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности Луны, работу с ручным инструментом и возвращение в модуль.