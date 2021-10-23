На видео показали тренировки российского космонавта в 100-кг скафандре для высадки на Луну

Наука и технологии
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На видео показали тренировки российского космонавта в 100-кг скафандре для высадки на ЛунуНа Луне он будет весить меньше
Космонавт Александр Мисуркин отрепетировал на Земле высадку на Луну. Специалисту пришлось действовать в скафандре «Орлан» весом 100 килограммов.
Видео с тренировками опубликовал Центр подготовки космонавтов. Мисурник отработал посадку на Луну на тренажёре «Выход-2». Этот тренажёр способен создавать силу тяжести как на естественном спутнике Земли. Также система подвесов позволяет имитировать состояние невесомости.
На Луне вес 100-кг скафандра будет ощущаться меньше в шесть раз, так как гравитация там в шесть раз слабее. Космонавт имитировал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности Луны, работу с ручным инструментом и возвращение в модуль.
Авторство: Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Недавно государственная корпорация «Роскосмос» также объявила тендер на изучение проблем пилотируемого полёта к Луне.