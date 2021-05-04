Наука и технологии
Сегодня в 13:50
На видео показали трюк с iPhone 12 и меткой Apple
AirTag превратили в спиннер
Разработчик Pfizer нашёл весёлый способ использования недавно выпущенных меток Apple AirTag. Достаточно приложить брелок к задней панели iPhone 12 в чехле, и он начнёт кататься по магнитному кольцу, которое предназначено для беспроводной зарядки.
Эту «фишку» уже прозвали превращением AirTag в спиннер. Трюк работает с магнитным кольцом MagSafe на чехлах для iPhone 12. О таком поведении меток можно было догадаться, но никто ещё не озвучивал идею публично.
Новые метки Apple привлекли много внимания. С ними уже успели провести некоторые эксперименты. Один блогер, например, стучал по AirTag молотком (брелок оказался прочным), а другие пользователи протестировали, как работает отслеживание багажа в аэропорту с метками.