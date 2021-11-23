На видео показали учебный бой российских истребителей

Полёты выполнили лётчики истребительного авиационного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа. Экипажи Су-35 взлетели с аэродрома базирования, в воздухе отработали приёмы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Помимо этого, лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирование по заданному маршруту и уход от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации. Отмечается, что тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.