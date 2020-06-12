На видео показали учения китайских военных с необычными тренировками по стрельбе

Про сюжет кратко рассказала «Российская газета». Журналисты сообщают, что в нём показаны учения армии на полигоне Чжурихэ. Там находится самая большая учебная база Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На ней есть макеты городских кварталов, президентского дворца и здания МИД Тайваня, а также Эйфелевой башни.

«Российская газета» описывает попавшую в кадр систему индикации попаданий у стрелков. Их оружия оснащены лазерными излучателями, а на груди и голове у них закреплены оптические датчики. Когда на них попадает лазерный луч, срабатывает дымовой патрон на шлеме. Благодаря этому стрелки видят, что «вывели» бойца из строя.