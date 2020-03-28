На видео показали учения медицинского спецназа России

Видео на YouTube опубликовало Минобороны России. Сообщается, что медицинский отряд специального назначения окружного госпиталя Центрального военного округа проводит специальное учение. Его цель — повышение уровня готовности медицинских специалистов, техники и оборудования к локализации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за распространения вирусной инфекции.

Военные медицинского отряда уже совершили марш на штатной технике. На месте назначения они развернули полевой госпиталь из модулей-контейнеров с современным медицинским оборудованием и техникой.

В частности, у военных был лабораторно-диагностический модуль, с помощью которого можно проводить до 1,5 тысяч рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки. Также войска задействовали в учении предперевязочную, которая позволяет оказать помощь более чем 60 пациентам в сутки, перевязочную, операционную, реанимационную, модуль интенсивной терапии и подвижный комплекс врачебной помощи.