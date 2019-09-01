Ferra

На видео показали удар российского ракетного комплекса «Искандер»

Баллистическая ракета успешно поразила цель
Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) провели испытания баллистической ракеты комплекса «Искандер». Она успешно поразила цель.

Учения проходили на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. В качестве цели для ракеты была создана имитация важного объекта условного противника. Министерство обороны Российской Федерации уже опубликовало видеозапись испытания.

Также на учениях были выполнены нормативы по переводу комплекса из походного в боевое положение. Кроме того, военные отрепетировали перегрузку ракет на пусковые установки с помощью транспортно-заряжающих машин.

Точность поражения цели проверял беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Запись, которую он вёл, включена в видеоролик Минобороны.

Впервые оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года в Московской области.

Самое читаемое