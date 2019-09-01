На видео показали удар российского ракетного комплекса «Искандер»

Учения проходили на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. В качестве цели для ракеты была создана имитация важного объекта условного противника. Министерство обороны Российской Федерации уже опубликовало видеозапись испытания.

Также на учениях были выполнены нормативы по переводу комплекса из походного в боевое положение. Кроме того, военные отрепетировали перегрузку ракет на пусковые установки с помощью транспортно-заряжающих машин.

Точность поражения цели проверял беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Запись, которую он вёл, включена в видеоролик Минобороны.

Впервые оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года в Московской области.