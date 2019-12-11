На видео показали удар российской крылатой ракеты по цели

Сообщается, что данный фрегат запустил «Калибр» впервые. Ракета за 137 секунд пролетела по сложной траектории более 250 километров. Она попала в мишень на береговом полигоне.

Стоит отметить, что «Адмирал Эссен» — один из новейших кораблей ВМФ. В состав Черноморского флота его приняли в июне 2016 года.

Крылатые ракеты «Калибр» предназначены для вооружения как подлодок, так и надводных кораблей. Дальность ракет составляет около 2,5 тысячи километров. «Калибры» уже не раз использовались в ходе российской военной операции в Сирии. Именно там их впервые и применили в бою.