Наука и технологии
Сегодня 12:41
На видео показали уничтожение азербайджанской военной техники
В том числе танков
Министерство обороны Армении поделилось кадрами уничтожения азербайджанской военной техники: танков и машин радиолокационного подавления. Сегодня правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в районе Нагорного Карабаха.
В первом опубликованном ролике показано, как проезжает машина радиолокационного подавления. Она горит. Затем виден танк, из которого вырываются вверх языки пламени.
Во втором видео показаны моменты уничтожения танков, а в третьем — кадры нанесения ударов по боевым машинам. Рядом с ними видны несколько уже повреждённых образцов техники.
Сегодня представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян также сообщил, что страна при необходимости готова использовать в ответ все виды вооружений, в том числе истребители Су-30СМ.