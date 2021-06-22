На видео показали уничтожение беспилотника мощнейшим лазером

Наука и технологии
Сегодня в 16:24
На видео показали уничтожение беспилотника мощнейшим лазеромДанный метод имеет ряд преимуществ
Военные Израиля провели испытания мощной лазерной системы, установленной на самолёте. Она смогла ликвидировать беспилотник.
Лазер установили на борт самолёта Cessna 208B Grand Caravan. Видео с испытаний опубликовало Министерство обороны Израиля. Показано, как установка отслеживает беспилотник и ведёт по нему огонь. Воздействие лазером позволило вывести аппарат из строя.
Сообщается, что с помощью лазера провели испытательный перехват нескольких беспилотников. Это происходило на различных дальностях и высотах полёта. Кроме того, лазер поражал цели с расстояния более одного километра.
В Минобороны Израиля считают, что перехват беспилотников с помощью лазеров обладает низкой стоимостью. Также он открывает возможность поражать аппараты на больших высотах и расстояниях, «защищать обширные территории». Однако данный метод может быть только вспомогательным.