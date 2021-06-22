На видео показали уничтожение беспилотника мощнейшим лазером

Сообщается, что с помощью лазера провели испытательный перехват нескольких беспилотников. Это происходило на различных дальностях и высотах полёта. Кроме того, лазер поражал цели с расстояния более одного километра.

В Минобороны Израиля считают, что перехват беспилотников с помощью лазеров обладает низкой стоимостью. Также он открывает возможность поражать аппараты на больших высотах и расстояниях, «защищать обширные территории». Однако данный метод может быть только вспомогательным.